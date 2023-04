Facchetti: “Sconfitte Inter? Quello che pochi capiscono è che lasciando solo Inzaghi…”

Dalla parte di Simone Inzaghi. Gianfelice Facchetti lo aveva dichiarato ieri ai microfoni di Tutti Convocati e lo ribadisce oggi sul suo profilo Instagram. Secondo il figlio di Giacinto cambiare allenatore non sarebbe la ricetta giusta per guarire i mali dell'Inter. Non lo è stata in passato, quando sulla panchina nerazzurra sedevano Mancini, de Boer e Spalletti. E, sempre secondo Facchetti, non lo sarebbe nemmeno ora che l'Inter è nelle mani di Simone Inzaghi.