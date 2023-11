Faggiano “Scudetto? Dico Inter, ma due rivali. Frosinone grossa sorpresa”

Le parole del noto direttore sportivo a proposito della vetta della classifica di Serie A e non solo

Daniele Faggiano esprime il suo parere sul campionato italiano. L'ex direttore sportivo della Sampdoria, intervistato da Radio Cusano Campus si è soffermato sul Bologna di Thiago Motta per poi esprimere anche un commento sulla corsa per il titolo. Queste le sue considerazioni sui due temi:

"Il Bologna ha un allenatore serio e importante come Thiago Motta, la squadra è stata costruita negli anni ed è forte. Ma la sorpresa più grossa è il Frosinone. Se avesse vinto con il Cagliari avremmo oggi parlato di un’altra classifica, la squadra gioca bene ed è la realtà più giovane della Serie A. Scudetto? Io dico Inter, ma attenzione alla Juventus, per me può rientrare anche il Napoli".