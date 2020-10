Non soltanto Lazio-Inter tra le gare in programma questo pomeriggio alle 15. In contemporanea il Benevento ospita il Bologna di Mihajlovic. In ottica Fantacalcio, le formazioni ufficiali dell’incontro:

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Iago Falque; Moncini.

Bologna (4231): Skorupski; De Silvestri, Medel, Tomiyasu, Hickey; Medel, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.