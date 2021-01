Si gioca alle 20.45 la sfida tra Milan e Juve a San Siro. Tante le assenze in entrambe le formazioni. Pioli sceglie Leao in attacco e alza in mediana Calabria. Pirlo ancora con la coppia d’attacco

Milan: Donnarumma, Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Calabria, Kessie, Castillejo, Calhanoglu, Hauge, Leao

Juve: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Dybala, Ronaldo