Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Brescia: due assenti a sorpresa tra i viola

Non solo Lecce-Milan alle 19.30 in questo nuovo turno di Serie A. Al Franchi scendono in campo anche Fiorentina e Brescia per ripartire dopo il lungo stop dovuto al Coronavirus. Vi riportiamo di seguito le formazioni ufficiali in ottica Fantacalcio. Nei viola torna Ribery dal 1′, mentre a sorpresa mancano Milenkovic e Lirola. Al loro posto Caceres e Ceccherini.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Ceccherini, Pezzella, Dalbert; Castrovilli, Pulgar, Duncan; Chiesa, Vlahovic, Ribery.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Skrabb, Donnarumma.