Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Benvento-Crotone: ultimo treno per Inzaghi

Le formazioni ufficiali del match di questo pomeriggio tra la squadra di Inzaghi e quella di Serse Cosmi

Benevento-Crotone è uno dei due match di Serie A in programma alle 15 questa domenica. La squadra di Inzaghi deve battere quella di Cosmi, già retrocessa, per continuare a sperare nella salvezza in extremis. Gara delicata al Vigorito. In ottica fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: