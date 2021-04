Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Atalanta: Gasp ha sciolto i dubbi

Le scelte di Paulo Fonseca e Gian Piero Gasperini per il primo dei due match in programma quest'oggi

Roma-Atalanta è il primo dei due posticipi di Serie A in programma oggi a chiusura del turno infrasettimanale. Si tratta di uno scontro che mette in palio punti importantissimi nella lotta Champions: da un lato i padroni di casa, chiamati a vincere per rimanere agganciati al treno e approfittare di Napoli-Lazio di stasera. Dall'altro, invece, la squadra di Gasperini, che con una vittoria potrebbe addirittura superare il Milan al secondo posto. In attesa del calcio d'inizio, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica fantacalcio: