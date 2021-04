Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Bologna: Reynolds dal 1′

Le scelte di Paulo Fonseca e Sinisa Mihajlovic per la gara in programma questo pomeriggio all'Olimpico

Torna in campo la Roma di Fonseca dopo la bella vittoria sull'Ajax in Europa League. I giallorossi vogliono migliorare la loro classifica e giocarsi le ultime chance di rincorrere un posto tra le prime quattro in classifica, ma dovranno vedersela con un Bologna che contro l'Inter non ha sfigurato sette giorni fa. Nella squadra di casa torna titolare Fazio e arriva una chance dal primo minuto per il giovane Reynolds, mentre davanti ci sarà Borja Mayoral. Negli ospiti invece spicca l'assenza di Orsolini. Queste le formazioni ufficiali in ottica fantacalcio: