Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Salernitana-Atalanta: Miranchuk in attacco

Le scelte di Castori e Gasperini per la gara in programma questa sera all'Arechi

Salernitana-Atalanta chiude alle 20.45 il programma degli anticipi in questo sabato di Serie A. La squadra di Gasperini, zoppicante in questo inizio di stagione, insegue la prima vittoria in campionato, così come i granata puntano al primo punto. Per i nerazzurri, quindi, impegno da non sottovalutare. In ottica fantacalcio, vi proponiamo le formazioni ufficiali dell'incontro. Queste le scelte di Castori e Gasperini: