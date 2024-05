Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Salernitana-Verona: fuori Candreva

Alle 18.30 ci sarà la sfida tra Salernitana e Verona per la 37a giornata di Serie A: ecco le formazioni ufficiali anche per il fantacalcio

Alle 18.30 ci sarà la sfida tra Salernitana e Verona. Nei padroni di casa sono in panchina Candreva, Manolas e Maggiore. Nel Verona c'è Suslov dall'inizio, parte fuori Bonazzoli così come Swiderski. Ecco le formazioni ufficiali anche per il fantacalcio: