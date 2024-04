Le scelte dei due allenatori per Frosinone-Salernitana di stasera: in caso di sconfitta i granata sarebbero matematicamente in Serie B

L'Inter è Campione d'Italia con cinque turni d'anticipo, ma altri verdetti devono ancora arrivare in Serie A. Come in zona salvezza, ad esempio, col Frosinone che si gioca le ultime speranze di rimanere in massima categoria proprio stasera. Lo scontro diretto con la Salernitana, già praticamente spacciata, apre la giornata di campionato allo Stirpe. In ottica fantacalcio, in questo spazio, le formazioni ufficiali dell'incontro.