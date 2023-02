Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Sampdoria: c’è Pedro dal 1′

Le scelte di Maurizio Sarri e Dejan Stankovic per la gara di Serie A in programma stasera

Altri 90' per questo turno di campionato, non gli ultimi. C'è Lazio-Sampdoria nel monday night, prima di Cremonese-Roma e Juventus-Torino di domani. Anche la squadra di Maurizio Sarri prova ad approfittare della sconfitta dell'Inter avvicinandosi eventualmente al secondo posto e mettendo pressione ai cugini giallorossi in campo domani.