Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Lecce: Simeone dal 1′

Si chiude in casa con il Lecce il campionato del Napoli di Calzona. Gli ormai ex Campioni d'Italia sono addirittura decimi e solo in caso di vittoria e buone notizie da Bergamo riuscirebbero a superare il Torino, chiudendo eventualmente noni. Di seguito, in ottica fantacalcio, le formazioni ufficiali dell'incontro del Maradona. Assente Piotr Zielinski, fermo ai box: il polacco non sarà in campo per l'ultima davanti al pubblico azzurro prima di trasferirsi all'Inter.