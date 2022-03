Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Atalanta: sorpresa negli ospiti

Le scelte di Mourinho e Gasperini per l'anticipo di campionato in programma tra meno di un'ora

C'è Roma-Atalanta in programma alle 18 in questo sabato di Serie A. La squadra di Mourinho e quella di Gasperini scendono in campo nel terzo anticipo del turno di campionato alla ricerca di tre importantissimi punti per migliorare la loro classifica. Nei giallorossi si rivede Zaniolo dal primo minuto, mentre negli ospiti, ancora orfani di Zapata, in attacco a sorpresa c'è Miranchuk, con Pessina e Pasalic. Panchina per Muriel e Boga. Queste le formazioni ufficiali in ottica fantacalcio: