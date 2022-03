Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Venezia-Sampdoria: c’è Sensi dal 1′

Le scelte di Zanetti e Giampaolo per il lunch match di questa domenica di Serie A

C'è Venezia-Sampdoria in programma alle 12.30 nel menu di Serie A. La squadra di Giampaolo è di scena in trasferta alla ricerca di punti per consolidare la classifica e trovare nuove certezze. In campo c'è Stefano Sensi dal primo minuto, al fianco di Sabiri: i due agiranno alle spalle di Ciccio Caputo. Ecco le formazioni ufficiali dell'incontro: