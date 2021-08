FCIN1908 – Inter, Lazaro a Lisbona: iniziate le visite mediche con il Benfica

L'aggiornamento sull'austriaco volato stamattina in Portogallo: già in giornata può arrivare l'annuncio

Sta per iniziare una nuova avventura per Valentino Lazaro. L'esterno austriaco, fuori dai piani dell'Inter, è volato questa mattina a Lisbona insieme al suo agente dopo aver accettato l'offerta del Benfica. In questi minuti, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, il calciatore ha iniziato l'iter che lo porterà alla firma con il club lusitano. Visite mediche in corso, già nelle prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio. Lazaro si trasferirà in prestito secco al Benfica.