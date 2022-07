Fedele: “Dybala ha già accordo con l’Inter ma non possono ufficializzarlo per un motivo”

L'attaccante argentino, terminato il suo contratto con la Juventus, è ancora in attesa di trovare una squadra

"Vi rendete conto se a un certo punto Bremer lo prende l'Inter prima di vendere Skriniar? Sono operazioni concatenate. Se prende Bremer prima di dare Skriniar, che succede? Che varrà di meno il suo difensore. E la stessa cosa vale per Dybala. Io sono sicuro che l'argentino ha già un accordo con l'Inter, non può andare da nessuna parte. Non possono ufficializzarlo perché se Sanchez vale 10, dopo vale 3 e sarà costretta a venderlo.