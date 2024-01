Femminile, Inter-Sassuolo 0-1: il nuovo anno comincia con una sconfitta

58' - Simonetti ci prova dalla distanza, palla non distante dalla porta neroverde

53' - Cambaghi non trova di poco il guizzo di testa

46' - Inizia il secondo tempo: doppio cambio per le nerazzurre con Pedersen e Jelcic al posto di Pandini e Bonfantini

45' - All'Arena Civica Gianni Brera di Milano si chiude con il vantaggio del Sassuolo il primo tempo della sfida valida per la dodicesima giornata di Campionato

27' - Sassuolo in vantaggio: conclusione di potenza sul primo palo di Beccari che riceve palla dopo la deviazione nerazzurra sul tiro di Sabatino

21' - Sprint di Merlo sulla sinistra, sulla palla in mezzo per Cambiaghi arriva in anticipo Durand