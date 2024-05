Primo tempo a dir poco pirotecnico con le due squadre che faticano a carburare nei primi dieci minuti.La Roma però al 6’ va vicino al gol con Giugliano che da ottima posizione spreca una buona chance. Al 16’ le giallorosse sbloccano il match: Viens fa valere tutta la sua forza fisica e si invola da sola verso la porta dove di fronte a Cetinja non sbaglia. L’Inter reagisce tiepidamente con due conclusioni poco precise di Polli che dimostra comunque di essere sempre pericolosa. La stessa attaccante però alla mezz’ora spreca un clamoroso gol a pochissimi centimetri dalla porta, ottima in questo caso l’azione dalla destra di Bonfantini che al 32’ propizia il gol del pareggio crossando ancora una volta dalla destra e trovando la decisiva deviazione di Linari. La squadra di Rita Guarino sale in cattedra e passa subito in vantaggio con un recupero palla di Milinkovic che verticalizza per Magull, la quale di destro di prima intenzione non lascia scampo a Caesar. Ma è una gara straordinaria e le padroni di casa dopo sei minuti rientrano in partita con Kumagai che sfrutta l’errore in costruzione di Cetinja e da sola a porta vuota non sbaglia. L’Inter però non accusa il colpo e gioca con la personalità di chi non ha nulla da perdere. Al 44’ Bonfantini delizia tutto il pubblico con un capolavoro balistico, segnando il gol del 3-2 dopo un delizioso pallonetto che supera Caesar. Il primo tempo termina dopo un minuto di recupero.