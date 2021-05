Ferri: “Inter, ora il salto di qualità: ecco cosa intende Marotta. Mou? Senza risultati…”

L'ex Inter, Riccardo Ferri, è intervenuto in collegamento su TMW Radio per parlare del ritorno di Mourinho e del futuro dell'Inter

Riccardo Ferri, ex calciatore dell'Inter, è intervenuto in collegamento su TMW Radio nel corso della trasmissione 'Stadio Aperto' per trattare i temi caldi della Serie A. Su tutti la notizia Roma-Mourinho con il ritorno dello 'Special One' in Italia: "Non ha paura di mettersi in gioco, non che la Roma abbia troppe difficoltà ma è una squadra da riprendere in mano e sotto certi aspetti da ricostruire. Tecnicamente sono competitivi, è in un ambiente non dei più facili: chapeau a lui, affronta un'esperienza difficile in cui molti predecessori hanno fallito. Altri però di grande richiamo come Capello hanno ottenuto risultati: l'obiettivo di Mourinho è segnare un punto importante nella storia della Roma. Non avrà però tantissimo tempo per potersi esprimere, senza risultati sarà messo in discussione anche lui".