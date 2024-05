"Thuram buon ultimo e con un look meno trasgressivo di quello mostrato di recente al Gentleman. Inzaghi ha firmato autografi ai pochi tifosi rimasti sotto alla pioggia, Bonolis ha piazzato due battute molto interiste e poi in sala ha duettato proprio con Tikus: «Tuo padre domenica mi ha visto fumare una sigaretta e ha detto che non va bene». La replica del francese: «Lui crede che siano tutti figli suoi». Poi Thuram ha potuto saltare liberamente al ritmo di “Chi non salta juventino è” senza prendersi lo scappellotto di Lilian, come successo al Meazza. Tutti i giocatori sul palco tra canti e sfottò, con Barella che prende in giro Calha, Frattesi ad applaudire Asllani («Quanti scherzi ha sopportato in questi mesi») e Dimarco, tra i tanti con giacca bistellata, a lanciare cori come se non ci fosse un domani. Tutti a nanna prima di mezzanotte. Per le feste può bastare così", scrive Gazzetta.