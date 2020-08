Figo: “Addio di Messi al Barça? Il suo contratto è insostenibile. E la cosa impossibile…”

Era in tribuna a Colonia per assistere alla finale dell’Inter e sarà anche a Lisbona, Luis Figo. L’ex giocatore nerazzurro ha parlato anche di Messi e delle voci di mercato che parlano dell’addio al Barcellona. Scettico su una nuova avventura per Leo, il portoghese ha detto: «Quest’anno è impossibile per qualsiasi club sborsare la cifra della clausola risolutiva di Messi. Il mercato è molto fermo ed è molto difficile o impossibile per qualsiasi società sostenere il costo del suo contratto. Vedo quasi impossibile poi che possa accadere qualcosa di simile a quello che è successo a me venti anni fa, il passaggio dal Barcellona al Real».

(Fonte: marca.com)