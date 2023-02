Fiorentina, Italiano: “Ikone? Spero abbia piede sempre caldo come contro l’Inter”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato oggi in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto dai suoi nel derby di Toscana contro l'Empoli. Queste le sue considerazioni: "Sono arrabbiato perché non abbiamo vinto e lo meritavamo. Sono arrabbiatissimo, anche se qualcosina nel primo tempo abbiamo lasciato per strada, nel secondo ce la siamo ripresa. Volevamo dare continuità a Braga: come prestazione lo si è fatto, ma non si è vista la concretezza avuta lì. La classifica sicuramente è brutta. Per raggiungere i traguardi devi guardare tutto e per me non meritiamo questa posizione in classifica. Dobbiamo accelerare, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Guardiamo la classifica ed è per quello che siamo arrabbiati, non vincere dopo tanta produzione è un peccato. Poi i soliti errori, ma se c'era una squadra che oggi doveva vincere eravamo noi".