Fiorentina, Italiano vuole trattenere Milenkovic: nuovo rinnovo non impossibile

Il difensore serbo, uno degli obiettivi di mercato dell'Inter, potrebbe diventare un simbolo della formazione viola

Fabio Alampi

Il futuro di Nikola Milenkovic potrebbe essere ancora alla Fiorentina: il centrale serbo, in scadenza tra un anno, può liberarsi per una cifra prestabilita e non eccessiva (vicina ai 15 milioni di euro), motivo per cui è finito nel mirino di diversi club. Tra questi anche l'Inter, alla ricerca di rinforzi per la propria retroguardia. I viola, tuttavia, non si sono ancora arresi all'idea di perderlo, come scrive il Corriere dello Sport:

"Nikola Milenkovic ancora per un anno (almeno) bandiera di Firenze: Vincenzo Italiano ci crede e garantisce per il difensore, sempre più al centro del progetto viola in vista della prossima stagione. Un copione scritto, studiato e interpretato alla perfezione già un anno fa, quando dopo un lungo corteggiamento dalla Premier e alcune offerte sul mercato non troppo soddisfacenti (su tutte quella del West Ham) il serbo si convinse ad accettare l'offerta della Fiorentina, prolungando di una stagione il suo contratto e diventando - ingaggio alla mano - il giocatore più pagato di tutta la rosa.

La storia, a dodici mesi di distanza, potrebbe ripetersi in modo forse inaspettato. Ma stavolta con la prospettiva concreta che, invece di rimandare di un anno il tormentone di ogni singola estate, Milenkovic decida in questa circostanza di legarsi in maniera quasi totale al club che cinque anni fa gli ha permesso per la prima volta di confrontarsi con il grande calcio e di diventare con il tempo uno dei beniamini di Firenze".