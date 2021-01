La Nazione: “Fiorentina a caccia del colpo del futuro: nel mirino Agoumé dell’Inter”

Dal suo insediamento alla Fiorentina, Rocco Commisso ha già speso tanto ed è pronto ad investire ancora per rinforzare la squadra e renderla ancora più competitiva. E, come si legge su La Nazione, la dirigenza del club toscano è alla ricerca di colpi non solo per il presente, ma anche per il futuro: “I dirigenti viola, infatti, hanno messo gli occhi su alcuni giovani talenti; alcuni che si sono già messi in mostra in Europa e altri pronti a sbocciare. In Italia piace Lucien Agoume, centrocampista centrale del 2002 dal doppio passaporto francese e camerunense, attualmente in prestito allo Spezia, ma di proprietà dell’Inter“.