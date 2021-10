Fiorentina, Odriozola: “Contro Inter e Napoli avremmo meritato di vincere”

L'esterno destro spagnolo racconta ai canali ufficiali del club viola il rammarico per le due sconfitte stagionali

Alvaro Odriozola, difensore della Fiorentina, in un'intervista concessa ai canali ufficiali viola è tornato sulla sconfitta rimediata contro l'Inter: "Sono molto felice di questo primo mese con questi bei colori addosso, che mi piacciono moltissimo. La squadra sta andando bene. Abbiamo perso con due squadre (Inter e Napoli) che sono al vertice della classifica, ma avremmo meritato di vincere. Mi trovo benissimo con i miei compagni. Siamo un gruppo magnifico di giocatori che sanno giocare molto bene a calcio. In allenamento ci divertiamo. Abbiamo una squadra che può sognare in grande. Non potrei essere più contento".