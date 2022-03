Fiorentina, Pradè: “Inter squadra pazzesca, ma amarezza per non aver vinto”

Il direttore sportivo viola analizza la prestazione dei suoi, capaci di conquistare un punto a San Siro contro i nerazzurri

"Una bella Fiorentina, venuta a San Siro per cercare di imporre il suo gioco. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale. Dobbiamo migliorare su alcuni aspetti, dobbiamo diventare cinici e consapevoli, ma questo è un percorso. Mi fa piacere perché vieni a Milano, giochi contro l'Inter e vai via con la sensazione di amarezza per non aver portato a casa la vittoria: in altre situazioni un pareggio lo festeggiavi alla grande. Prendiamoci la prestazione e la crescita. Bravi mister e squadra, andiamo avanti: sono convinto che questo sia il percorso giusto. L'Inter è una squadra pazzesca, con campioni incredibili, però l'abbiamo messa in difficoltà: nel primo tempo li abbiamo pressati alti, abbiamo avuto 3-4 ripartenze dove potevamo fargli male, poi è normale che la qualità del singolo, in una squadra così forte e piena di campioni, ti può mettere in difficoltà in ogni momento. C'è stato un punto in cui abbiamo rischiato anche di perderla, ma se faceva gol Ikoné eravamo qui a festeggiare. Siamo contenti, ora abbiamo 15 giorni per lavorare e recuperare gli infortunati. Il percorso continua".