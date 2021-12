Florenzi, senti Pioli: “Terreno di San Siro è pessimo. Ho parlato con Klopp e…”

Anche il tecnico del Milan si lamenta del terreno del Meazza dopo le parole di Lautaro post Inter-Spezia

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Liverpool, Stefano Pioli, tecnico del Milan, si è accodato a Lautaro Martinez e si è lamentato del terreno di San Siro: "Abbiamo perso e il campo era così per tutte e due, ma credetemi che in questo momento San Siro non è un terreno adatto. Ne ho parlato anche con Klopp, Anfield è un'altra cosa. Abbiamo perso e non cerco scuse, però peccato". Le sue parole contraddicono invece quelle di Alessandro Florenzi, che a Lautaro aveva risposto: "Penso che i giocatori forti debbano giocare su tutte le superfici e non lamentarsi del campo".