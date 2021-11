Floridi: “Mondiali ogni due anni? Infantino ha ragione, ecco perché”

Intervistato da Panorama, Emanuele Floridi, consulente di calcio, media e telecomunicazioni, si è detto favorevole alla riforma

"In Italia e in Europa l'offerta del prodotto calcio è satura mentre altrove c'è fame di calcio e possibilità di investimenti. L'industria delle sponsorizzazioni sportive e dell'intrattenimento avrebbe un vantaggio nella programmazione senza tempi morti. Razionalizzando le attività dando meno fastidi a campionati e coppe ci sarebbe un risparmio economico, meno stress per impegni e trasferimenti e un prodotto più vendibile. Il prodotto calcio in Italia ad esempio è acquistato solo dagli over 40, i giovani ne sono distanti. Portare il Mondiale in un paese vuol dire stimolare la crescita e c'è fame e spazio per muoversi al contrario delle Olimpiadi che non vuole più organizzare nessun per costi e benefici".