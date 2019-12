Fonseca: “L’Inter ha dimostrato di essere al livello della Juve. Florenzi? Non devo mettermi…”

In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato della lotta scudetto: “La Juventus è più completa e di conseguenza resta favorita per la vittoria. Ma fino ad oggi l’Inter ha dimostrato di essere al suo livello“.

Il tecnico giallorosso ha, poi, parlato anche della situazione Florenzi: “Non devo mettermi nei suoi panni. Lo capisco, ma quello che succede a lui con la Nazionale succede ad altri. Sono consapevole di quello che rappresenta per club e tifosi. È un grandissimo professionista, non abbiamo mai avuto problemi, con lui ho un ottimo rapporto. Resta sempre un’opzione tecnica, ma questo vale anche per gli altri giocatori. Io devo pensare solo al bene della Roma. Non posso pensare al fatto se Florenzi giochi o meno in Nazionale, anche se lo comprendo“.