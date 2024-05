Diego Forlan , ex attaccante tra le altre dell'Inter, ha commentato brevemente la stagione dei nerazzurri, culminata con la vittoria dello scudetto della seconda stella dando anche un parere sulla finale di Europa League:

"L'Inter? Bellissima stagione. Finale di Europa League? C’è adrenalina, sarà bellissimo per entrambe. Il Bayer sta facendo un lavoro incredibile, l’Atalanta sta lavorando benissimo da anni. Ha cambiato calciatori ma la squadra è sempre forte. Difficile fare un pronostico per stasera, sarà importante difendere bene. Entrambe le squadre giocano bene, gli orobici dovranno approfittare delle varie occasioni. Le due squadre non devono aprirsi, vincerà la squadra che farà le cose più semplici".