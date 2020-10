Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Parma-Verona: Dimarco e Karamoh dal 1′, Salcedo out

Il Parma per muovere la classifica dopo le due sconfitte nei primi 180 minuti, il Verona per restare a punteggio pieno dopo tre turni. Sfida con motivazioni diametralmente opposte quella del Tardini tra i ducali e gli scaligeri. Liverani schiera il classico 4-3-1-2 mentre dall’altra parte Juric punta su Favilli in avanti, supportato da Barak e Zaccagni.

Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Dermaku, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Gervinho

A disposizione: Colombi, Balogh, Gagliolo, Grassi, Cornelius, Dezi, Valenti, Ricci, Darmian, Inglese, Sprocati, Adorante

All.: Fabio Liverani

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Baràk, Zaccagni; Favilli

A disposizione: Berardi, Pandur, Lazovic, Salcedo, Udogie, Terracciano, Lucas, Ruegg, Vieira, Tupta, Calabrese, Colley

All.: Ivan Juric