Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Venezia-Genoa

Punti fondamentali in ottica salvezza quest'oggi al Penzo di Venezia tra Venezia e Genoa. Vietato sbagliare

Punti fondamentali in ottica salvezza quest'oggi al Penzo di Venezia tra Venezia e Genoa. Vietato sbagliare, in palio una grossa fetta di permanenza in Serie A. Ecco le formazioni ufficiali: