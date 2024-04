Davide Frattesi, nel corso di un format organizzato da Cronache di Spogliatoio in compagnia di Carlos Augusto e Asllani, ha parlato del primo incontro avuto con Simone Inzaghi la scorsa estate, in vacanza in Sardegna, quando ancora il trasferimento a Milano non si era concretizzato: "Eravamo ancora in trattativa, mi disse "speriamo che abbassino un po' il prezzo!". Gli dissi che purtroppo il prezzo non lo facevo io. Eravamo agli sgoccioli, era quasi fatta. Stavo mangiando, non mi ero nemmeno accorto che fosse lì il mister, ho alzato lo sguardo ed era lì a 10 centimetri da me!".