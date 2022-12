Sky – Frattesi, la Roma ci riprova. Al Sassuolo piacciono due giovani

Il centrocampista neroverde era stato in orbita Inter ma i giallorossi erano stati i più vicini a prenderlo nella scorsa sessione di mercato

Davide Frattesi è stato un giocatore in orbita Inter, ma già nella scorsa estate era stata la Roma la squadra più vicina a lui. E dopo i tentativi fatti in estate il club giallorosso torna su di lui per migliorare il reparto centrale.