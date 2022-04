Frey: “Inter, con la Juventus devi vincere. Non mi spiego…”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro a proposito del momento della squadra alla vigilia del derby d'Italia con la Juventus

Daniele Vitiello

Sebastien Frey ha parlato di vari temi nell'intervista a Tuttomercatoweb.com, a partire dalla sfida di domani tra Juve e Inter. Da ex nerazzurro ha detto: "La partita è il derby d'Italia ed è bellissima da vivere. Nessuna delle due può fare un passo falso. L'Inter per tenersi ancora in corsa per lo scudetto deve vincere. E' una gara molto delicata".

La crisi dell'Inter come se la spiega?

"Non so se è solo stanchezza fisica o anche psicologica. L'anno scorso andavano a mille, quest'anno avevano fatto un ottimo periodo, poi sono calati. Da fuori non riesco a spiegarmi il motivo ma lo sapremo a fine stagione quando verrà fatto un resoconto. L'Inter ha vinto lo scudetto l'anno passato e può ancora farcela. Da ex nerazzurro mi auguro che da domani possano ripartire e vincere".

Può essere decisiva anche per Inzaghi?

"Non lo so, sappiamo che oggi per un tecnico può succedere di tutto e molto velocemente. Penso che l'anno scorso si sia guadagnato fiducia, oggi è in discussione perché quando le cose non vanno i primi colpevoli sono gli allenatori. Spero possa vincere e tornare a dare tranquillità alla piazza per lottare per vincere lo scudetto".

Serve anche il miglior Lautaro...

"Sì ma ci sono tanti giocatori che devono dare più perché l'Inter ne ha bisogno. L'Inter ha i campioni e devono fare la differenza".

Il Milan ora è favorito per lo scudetto?

"Sì, ad oggi sì perchè è una squadra che ha tanto entusiasmo. Non vince 5-0 ma sempre uno a zero, con poco distacco. Significa che è forte, ha personalità e riesce a tenere il risultato. Queste tre componenti in una grande squadra con grandi giocatori fanno la differenza".

E il Napoli che chance ha?

"E' una bella sorpresa anche se da anni è una garanzia in A. Si sta giocando lo scudetto. Non oso immaginare se vince il tricolore cosa succederebbe in città. Sarebbe una bella favola. Ad oggi la vedo un po' difficile per loro perchè sono anni che non lottano per questo traguardo. Il Milan magari è più abituato, l'Inter ci ha preso gusto e la Juve non va sottovalutata perchè ci sarà fino in fondo a provarci. Sarà un bel finale di stagione così aperto".