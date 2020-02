Gabigol, in Brasile discutono: “Conta più lui o Neymar?”. Le risposte sono sorprendenti

Gabigol continua il suo momento d’oro in Brasile ed è sempre di più l’idolo dei tifosi verdeoro. L’impatto dell’ex Inter al Flamengo è stato così strabiliante da avviare questa discussione in quel di SporTV, nota emittente brasiliana: “E’ più influente il classe ’96 o Neymar?”. Già metterlo in paragone con una stella assoluta come il fenomeno del PSG è un fatto insolito: superarlo è qualcosa di incredibile. E il presentatore del programma Carlos Cereto ha detto di ritenere Barbosa al momento migliore di Neymar.

Pedrinho, ex calciatore brasiliano, ha risposto: “Calma, andiamoci piano. Gabigol è un attaccante supermoderno. È un finalizzatore, ha forza, tecnica, ha una grande lettura del gioco. È un dato di fatto che meriti più opportunità in nazionale. Ma pretendiamo molto da Neymar. È molto facile per noi, seduti in studio, dire che non può avere questi comportamenti: perde la testa. Chiediamo che sia un santo, ma così lo bruciamo. Lo vedo molto più in alto”.

E’ arrivata poi la replica del giornalista André Hernan, che dice: “Oggi un bambino si identifica più in Gabigol che in Neymar. Vediamo la figura di Neymar nella squadra nazionale come una figura che non sta vincendo. In Copa America, quando abbiamo vinto, non c’era. Il bambino cresce, guarda, sceglie il campione, il ragazzo che sta raggiungendo gli obiettivi. Se prendi un bambino di 10 anni, dirà che si identifica di più in Gabigol”.