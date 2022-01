Coppa d’Africa, 3 positivi nel Gabon: tra questi anche Aubameyang

La Coppa d'Africa, che partirà il 9 gennaio, in bilico: positivo anche l'ex centrocampista della Juventus Lemina

"Arrivato questa mattina a Yaoundé con un volo speciale, il gruppo delle Pantere del Gabon è stato sottoposto, come tutte le delegazioni partecipanti, a tamponi antigenici all'aeroporto di Nsimalene. Il capitano Pierre Emerick Aubameyang, Mario Lemina e l'assistente allenatore Anicet Yala sono risultati positivi". Con questo post sui propri social la Federcalcio del Gabon fa sapere che ci sono tre casi di positività al Covid nella sua nazionale arrivata in Camerun per disputare la Coppa d'Africa che comincia domenica. "Come prevede il protocollo - è scritto ancora -, i tre in questione sono stati sottoposti a test Pcr, i cui risultati confermeranno o meno quelli del primo tampone"