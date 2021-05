Inter, Gagliardini: “Conte unico, non molla mai. Confronto col club? Non ci saranno problemi”

Antonio Conte si porta via da Inter-Sampdoria grandi risposte anche da Andrea Gagliardini. Suo il primo gol nel match di San Siro

ENTUSIASMO - "Nello spogliatoio c'era grande entusiasmo, perché abbiamo fatto qualcosa di storico. Siamo riusciti a fermare il dominio della Juventus. Purtroppo, non ce la stiamo godendo a pieno, perché la vera energia viene dai tifosi. Queste cose le fai per loro fondamentale. Eravamo tutti un po' scatenati. Siamo tutti bravi ragazzi, che sappiamo capire i momenti. Potevo fare qualcosa in più quest'anno. Sono state fatte delle scelte in questa seconda parte di stagione, ma sono soddisfatto. Sono mediamente contento, ora mi godo il momento e sfrutto quest'anno per cercare di migliorare. Penso che avrei potuto fare qualcosa di più, me la prendo con me stesso. Cerco di lavorarci su quest'estate, pronto per il prossimo anno".