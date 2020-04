Roberto Gagliardini ha festeggiato oggi il suo ventiseiesimo compleanno. E in un post su Twitter ha ringraziato i tanti tifosi e gli amici che gli hanno fatto gli auguri: “In un momento così particolare, oggi, un compleanno diverso dagli altri: in casa a cucinare, giocare col nostro piccolo e guardare laurearsi Enea in videochiamata! Grazie a tutti per aver avuto un pensiero per me. Andrà tutto bene”.