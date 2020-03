Inter, Gagliardini: “Abbiamo uno staff molto preparato che ci spiega il lavoro da fare. Siamo…”

Nonostante lo stop forzato, Antonio Conte segue costantemente i suoi giocatori. “Abbiamo uno staff molto preparato che ogni giorno ci manda il programma degli allenamenti e spiega il lavoro da fare anche attraverso dei video“, racconta Roberto Gagliardini a Tuttosport. “Siamo costantemente connessi pure con i dottori che, ovviamente, monitorano giornalmente le nostre condizioni, visto quanto sta accadendo. Tra noi c’è lontananza fisica, però, anche se restiamo a casa, lavoriamo per restare in forma in attesa di riprendere alla Pinetina gli allenamenti“.