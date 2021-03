Galante: “Inter, Bastoni si può avvicinare a Chiellini. Ma dico una cosa”

Le considerazioni dell'ex difensore nerazzurro a proposito del giovane difensore che sta facendo tanta strada alla corte di Conte

Fabio Galante, ex difensore tra le altre dell'Inter, ha parlato ai microfoni di TMW di una generazione di difensori che con l'addio al calcio di Chiellini potrebbe chiudersi: "Giorgio per qualità, caratteristiche, temperamento e carriera è ed è stato un grandissimo difensore, dal quale difficile scappare. Chi gli si può avvicinare per come sta andando secondo me è Bastoni dell'Inter: sta facendo belle cose nonostante la giovane età. Qui però dico una cosa, e ne parlavo con Cannavaro: si diceva che purtroppo il ruolo del difensore è già cambiato. Prima ci allenavamo su duelli uno-contro-uno in area, sui cross, mentre oggi si pensa più a giocarla, a costruire dal basso. Si perdono un po' di quelle cose che ha Chiellini nel DNA, vedo troppi gol facili".