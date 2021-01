Galante: “Inter-Juve, vincere uno scontro diretto dà fiducia. Mi ricordo Moratti che…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Galante ha parlato di Inter-Juventus. L’ex giocatore rivela che la gara contro i bianconeri era quella più sentita da parte di Massimo Moratti: “Vincere uno scontro diretto così è chiaro che dà fiducia e morale. Mi ricordo Moratti che sentiva più questa partita che il derby di Milano. Quale partita sentivo di più? Un po’ tutte perché eravamo sempre costretti a vincere. Quando incontravamo squadroni così a me faceva più piacere, lo stadio pieno ti dava più carica. Adesso giocare senza pubblico diventa più difficile, oggi non ‘è più fattore campo e ci sono risultati che con il pubblico non sarebbero andati in quella maniera lì. Mi auguro che sarà una bella partita, ma senza pubblico non è come le partite che giocavo io“.

(Sky Sport)