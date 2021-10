Galante: “Inter-Juve? Rigore da polli, ma per darne uno ci vuole ben altro”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Le squadre che attualmente sono prime sono candidate al titolo, ma possibile che tra qualche domenica cambi l'alta classifica"

Intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania, Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Le squadre che attualmente sono prime sono candidate al titolo, ma possibile che tra qualche domenica cambi l'alta classifica. Il Napoli è quella che ha dato più concretezza e qualità. Ero all'Olimpico, potevano vincerla entrambe, ma è uscito un pareggio. Inter-Juventus è finita con un rigore da polli per i nerazzurri, ma per dare rigore ci vuole ben altro".