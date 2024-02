Galante: “Zielinski? Gran colpo Inter. Ammiro anche la sua scelta”

L'intervento radiofonico dell'ex difensore nerazzurro per commentare l'arrivo del polacco dal Napoli a parametro zero

L’acquisto di Zielinski è propedeutico alla cessione di un big a centrocampo da parte del club nerazzurro? “Il centrocampo dell’Inter vanta un numero alto di giocatori di qualità e, dunque, qualcosa in uscita sicuramente ci sarà. Non sono Ausilio o Marotta e non posso essere d’aiuto per definire il nome, ma ho la sensazione che qualcuno a centrocampo uscirà. Tuttavia, quel che si pensa oggi potrebbe essere ribaltato tra tre mesi. Il mercato è sempre in fase di cambiamento”.