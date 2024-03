Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli, ex calciatore del Milan, ha parlato così della possibilità che l'Inter vinca lo scudetto in occasione del derby coi rossoneri: «Giochiamocela, tutta la vita. E battiamo l’Inter. Vederli festeggiare lo scudetto in casa nostra sarebbe uno smacco. Potendo scegliere tra un derby da giocare contro l’Inter già campione d’Italia e un derby che può assegnare matematicamente il titolo ai nerazzurri, scelgo la seconda opzione. L’Inter, di fatto, il campionato lo ha già vinto, ma la certezza aritmetica non può, non deve arrivare il 22 aprile: per il Milan sarebbe una doppia beffa».