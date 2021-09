Galliani: “Berlusconi al Milan e Moratti all’Inter, era un calcio più romantico. Tutto…”

Alla Gazzetta dello Sport, il dirigente ricorda quando i due club milanesi erano guidati da Berlusconi e Moratti

Adriano Galliani è impegnato a portare il Monza in Serie A. Insieme a Berlusconi hanno anche puntato su un deciso rinnovamento alle strutture. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , il dirigente ricorda: "Tutto è cambiato con la vendita dei diritti tv".

"Era più romantico quando famiglie come quella di Berlusconi aveva il Milan o quella di Moratti aveva l’Inter. Non giudico quello che fanno gli altri, ma credo che la passione possa nascere anche quando si acquista un club altrove. Il mondo cambia, ben vengano gli investitori stranieri, anche perché una volta l’Italia era un Paese ricco, adesso no".