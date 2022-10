Pallone d’Oro, Galliani: “Senza ko Van Basten come Messi e CR7”

Parola di Adriano Galliani in una intervista esclusiva per Dazn Heroes, dal titolo "Il giorno del Condor". "È l'unico giocatore per cui - ha ricordato l'ex ad del Milan ora alla guida del miracolo Monza - quando lo vedo, mi inginocchio ancora. Lui ride ma io gli dico che per me è come la Madonna! Per me è il giocatore più forte tra tutti i giocatori che sono passati al Milan e al Monza. Nella buona o cattiva sorte, si vinca o si perda, loro (ndr. i giocatori del Monza) spesso mi dicono 'Uno di noi, Galliani uno di noi'. Io ero proprio uno di loro, anzi sono rimasto uno di loro".