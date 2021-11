Gamba: “Juve merita la sua classifica: anzi, è stata anche più fortunata del previsto”

Le parole del giornalista: "La dimensione più conforme alla Juventus, ora come ora, non può che essere il quarto posto. Le prime tre squadre mi sembrano irraggiungibili"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Emanuele Gamba, giornalista di Repubblica, ha parlato così del momento della Juventus di Massimiliano Allegri: "La Juve ha la classifica che oggettivamente si merita. In qualche partita, volendo essere meticolosi, è stata anche più fortunata del previsto... La dimensione più conforme alla Juventus, ora come ora, non può che essere il quarto posto. Le prime tre squadre mi sembrano irraggiungibili", le sue parole.