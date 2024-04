Gardini: “L’Inter vince e festeggia, chi perde spiega e ha centomila alibi”

Simone Inzaghi e Roberto Mancini? Simone alla Lazio era già un allenatore per atteggiamento, attaccamento e volontà. Era un professionista eccellente, un ragazzo molto intelligente. E' riuscito nel suo obiettivo, perciò grandi complimenti a lui. Mancini? Credo che l'Arabia abbia la possibilità di essere un nuovo polo del calcio mondiale, a differenza di altri emisferi nei quali in passato questo non è avvenuto. Al di là dei calciatori, acquisiscono manager, allenatori e tutti i player che ruotano attorno al business del calcio. Investono in maniera considerevole negli stadi. Credo sia un nuovo mercato, magari non a determinate cifre come avvenuto l'estate scorsa, ma ci sono possibilità di sviluppo del calcio, che non sarà però come quello europeo. Avranno un buon futuro secondo me".